Durante la discusión del dictamen de la reforma constitucional para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) criticaron a los legisladores del régimen por no aceptar incluir dos días de descanso obligatorio.

Por lo que la diputada Laura Ballesteros propuso reformar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer que los diputados cumplan con una jornada mínima de trabajo legislativo de 48 horas semanales, con un solo día de descanso.

“Pongan el ejemplo, vengan a trabajar, y que aquí se trabaje 48 horas a la semana, cómo le hacen los trabajadores mexicanos”, refirió.

En su turno, la diputada Patricia Flores Elizondo (MC) manifestó que “es profundamente hipócrita” que los diputados de Morena y sus aliados nieguen incluir dos días de descanso, “porque muchos de los aquí presentes se toman seis días de descanso, por cada uno que trabajan”.

“Hablemos de descanso, hablemos del derecho a vivir, no solo a trabajar, esta discusión debería ser mucho más profunda, deberíamos estar discutiendo más días de descanso, del tiempo de vida perdido en el transporte público, de la realidad de la informalidad laboral, de la conciliación entre trabajo y vida personal, eso es lo que necesita el país, no este dictamen apresurado y que además lo hacen mal”, dijo.

