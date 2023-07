El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, de cara al 2024, el partido guinda retendrá la Ciudad de México.

En la instalación de la Comisión de Movimientos Sociales y Organizaciones del partido en la Ciudad de México, dijo a la militancia que Morena tiene como tarea principal acrecentar el número de simpatizantes en la capital del país.

“Morena debe tener una organización muy grande en la Ciudad y el partido tiene que seguir creciendo. Es el momento de que desdoblemos a nuestro movimiento”, indicó.

El líder morenista insistió en que deben continuar los esfuerzos por lograr un millón de simpatizantes de la Cuarta Transformación.

“¿Cómo no lo vamos a lograr si la mayoría de la gente en esta Ciudad quiere que sigamos adelante? Tenemos que seguir organizados, es nuestra responsabilidad histórica; es nuestra responsabilidad frente a uno de los presidentes más grandes que hemos tenido en la historia de este país”.

Afirmó que, si Morena logra credencializar a un millón de simpatizantes de la Cuarta Transformación, podrá alcanzar hasta cuatro millones de votos en la Ciudad, asegurando el triunfo en la capital y contribuyendo significativamente en la elección presidencial.

“Reafirmaremos a nuestra Ciudad como la vanguardia de este gran movimiento; pensar a la Ciudad y a sus protagonistas —los ciudadanos— como el escenario de las grandes transformaciones”, declaró.

En ese sentido, insistió que el partido y sus simpatizantes tienen la responsabilidad de asegurar que los logros alcanzados por el sexenio de López Obrador trasciendan a las siguientes generaciones.

“Es un gran legado que [López Obrador] está poniendo en nuestras manos, pero depende de todas y de todos nosotros si su gobierno se convierte en algo extraordinario o efectivamente se convierte en un punto de cambio en la historia nacional. […] Eso nos compromete a todas y a todos a buscar a más gente, no a administrar lo que tenemos”, sentenció.

Finalmente, Delgado destacó que la tarea de convencer y dialogar con la gente evitará que la derecha “continúe engañando con sus mentiras”.

“¿A quién va a querer convencer la derecha con sus mentiras y con sus campañas negras? A todos aquellos ciudadanos que nosotros no contactemos; aquellos hogares donde no toquemos la puerta; a aquellos vecinos que no convenzamos sobre los cambios que están ocurriendo”, concluyó.

