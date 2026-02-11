Más Información
La Secretaría de Marina (Semar) informó que del 29 de enero al 5 de febrero de este año fueron aseguradas 39 máquinas tragamonedas conocidas como “Habichuelas”, en los municipios de Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela, Nayarit.
En dos acciones, se aseguraron las 39 máquinas tragamonedas que no contaban con permisos correspondientes para su operación.
El total del material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integración de las carpetas de investigación.
La dependencia reiteró que contribuye a la suma de esfuerzos para combatir a grupos delictivos, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias.
