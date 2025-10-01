Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Acapulco a cuatro presuntos transgresores de la ley. De los cuatro solo uno era mayor de edad y son probables integrantes de la organización delictiva “Los Rusos”.

Los elementos también aseguraron sustancias con las características de narcóticos y diverso material logístico.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia terrestre en el fraccionamiento Marina Diamante, de la colonia Diamante Aeropuerto, Acapulco de Juárez, Guerrero.

Los uniformados logrando la detención de estos sujetos e incautaron un vehículo tipo camioneta, un arma larga, 77 cartuchos útiles de diferentes calibres, cinco cargadores, 16 bolsas transparentes con vegetal verde con características similares a la “marihuana”, 191 bolsitas transparentes de una sustancia granulada blanca con las características similares a la droga conocida como “cristal”; así como cinco teléfonos celulares.

Los detenidos, así como la presunta droga y los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y Guardia Nacional (GN).

La Semar destacó que estos resultados forman parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la coordinación con las fuerzas de los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad y la justicia en Guerrero.

También reiteró el compromiso que tienen con las familias para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en la región sur del país.

