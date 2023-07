El aspirante presidencial de Morena Marcelo Ebrard descartó que pueda traicionar al movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se debe ser “chaquetero ni oportunista”.

Lo anterior, al recordar cuando López Obrador lo invitó a participar como secretario de Seguridad cuando era jefe de Gobierno, y reconoció que le han advertido que no vaya a traicionar al movimiento, como el caso de un amigo que se lo dijo el sábado.

“Le dije: ‘No sé quién te esté metiendo esas ideas en la cabeza, pero nosotros llevamos 23 años, hermanito, y tú llevas ocho. Dime una vez que haya sido un traidor, una, una vez que haya dicho yo una mentira’”.

Añadió: “Jamás he traicionado al pueblo ni a quienes me han dado la mano, porque eso es de una gente bien nacida. Con la gente que te ha apoyado y con la que estás ahí te debes de quedar y no ser chaquetero y no andar de oportunista”.

En Cuernavaca, Morelos, Ebrard se reunió con comerciantes, a quienes les dijo que ya se creó la Guardia Nacional, pero falta tecnología, material y equipo, lo que es necesario para tener mayor más seguridad.

“Con eso y con la inversión social, porque la paz es el fruto de la justicia. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar también”, indicó.

“Ayer, sábado, el Presidente dijo en su discurso dos cosas para concentrar nuestro trabajo. En la violencia y la inseguridad hay que concentrar nuestro trabajo, porque en eso todos los días ganamos, pero poquito. Ahí vamos poco a poco, hay que perseverar”, señaló el excanciller.