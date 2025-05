Tlanepantla, Méx.— Al anunciar que habrá una inversión importante en centros de salud y hospitales del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la entrega de medicamentos ha sido un proceso largo por la mafia de las farmacéuticas, pero que está por resolverse la compra de los fármacos.

“La entrega de medicamentos es un proceso largo, la verdad, porque se amafian las farmacéuticas”, aseguró la Mandataria federal durante la presentación del Plan para el oriente del Estado de México.

En ese sentido, explicó que en estos meses ya empezaron a llegar los medicamentos y ello se verá reflejado poco a poco en el sector salud. Dijo que también su gobierno decidió que existan siempre 180 claves de medicamentos en los centros de salud, es decir que estos fármacos para diversas enfermedades estarán disponibles cuando lo necesiten los pacientes.

El pasado 29 de abril, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum que se inhabilitó a una empresa farmacéutica por irregularidades en la venta de medicamentos, y, además, se investiga a otras 16.

México creció poquito frente a EU

En otro tema, la Titular del Ejecutivo federal aseguró que hay una integración con la economía de Estados Unidos, pero que por primera vez su economía registró una reducción y la mexicana creció, “poquito, pero creció”.

Lo anterior, al señalar que la economía de México obtuvo un crecimiento, en comparación a la estadounidense que disminuyó en 0.3% en el primer trimestre del año.

Sheinbaum Pardo recordó que antes decían que “si Estados Unidos tiene un resfriado acá nos da pulmonía” y sí existe mucha integración de ambas economías, “pero nosotros tenemos lo nuestro y salimos adelante.

“Lo más importante es que hay un modelo distinto, no lo de antes, ahora hay lo que le llamamos la economía moral, el humanismo mexicano, los recursos del pueblo van para el pueblo, ya no se roban y no se quedan en unos cuantos”, indicó la Presidenta.

El sábado pasado, habló de la relación con Estados Unidos y reconoció que Donald Trump le pidió que fuerzas estadounidenses ingresaran a México para ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

“Nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, afirmó al mencionar la publicación del periódico The Wall Street Journal que señala que Trump presionó a Sheinbaum durante la llamada que sostuvieron el 17 de abril.