Colecivos de búsqueda de víctimas de desaparición reclamaron a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el despido injustificado de decenas de integrantes de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) y exigieron la recontratación de los mismos.

"Usted está ocupando una silla que nosotros no queremos que la ocupara, no la reconocemos. Tampoco vamos a reconocer al personal que usted pondrá a modo y exigimos que, por lo menos, el personal que nosotros conocemos, que es personal de campo, que sí se sale a partir la madre con nosotros y que sí nos ha dado resultados para la búsqueda de nuestras gentes, que ha pasado hambres y sed al lado de nosotros, porque la CNB aun no les pagaba sus sueldos y que incluso ha tenido que salir corriendo atrás de nosotras cuando nos balacean.

"(…) Ese personal de campo exigimos que sea recontratado porque no vamos a esperar 4 años a que se vuelva a capacitar", exigió una madre rastreadora del colectivo Víctimas Unidas a la titular durante un encuentro en la Secretaría de Gobernacion (Segab).

El hecho ocurrió el pasado jueves 11 de enero, luego de que representantes de colectivos y familiares de víctimas se plantaran frente a las instalaciones del edificio de Gobernación, en la Ciudad de Mexico, para solicitar una reunión con la nueva comisionada, en la que además demandaron que no se desmantelen los órganos de búsqueda y se estructure un nuevo plan de localización de sus familiares.

En ese sentido, el vocero de la Platalorma Nacional de Víctimas, Carlos Castro Gurrola, llamó a Teresa Sahagún a renunciar ante su falta de competencia y preparación para el cargo.

“Somos gente preparada para todo esto y no hemos tomado un curso, la vida nos ha llevado durante estos años. Usted con la mano en la cintura dice que no somos y que no hay gente preparada. (…) Si así como está la comisionada va a estar su personal, entonces ¿a dónde vamos a llegar?

“Ya sabemos que usted no tiene preparación. No se haga bolas y quédese con la gente que realmente le puede ayudar y si por su capricho se van, no sé a dónde vamos a llegar porque los colectivos no estamos dispuestos a soportar que alguien venga a aprender con nosotros después de 10 años o más en el trabajo”, dijo Castro Gurrola cuando encaró a la nueva titular.

Los colectivos también solicitaron se detenga la búsqueda casa por casa y se haga en campo, que se asignen fechas para reuniones con los familiares de desaparecidos y se resuelvan dudas sobre el Registro Nacional de Desaparecidos presentado el 14 de diciembre por Luisa Alcalde Luján.

Aunque dicho dialogo se llevó a cabo a puerta cerrada hace 2 días, el video se dio a conocer esta mañana en la red social X.

Así fue el reclamo de #MadresBuscadoras a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, comisionada nacional de Búsqueda, en la reunión que tuvieron ayer en la @SEGOB_mx:



"Usted ocupa una silla que nosotros no queremos...exigimos que el personal de campo que nosotros conocemos y que sale a… pic.twitter.com/6walu812cN — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) January 12, 2024

Localizan 17 fosas con restos humanos en Sonora: Ceci Flores

Ceci Flores, integrante de Madres Buscadoras de Sonora informó que este 13 de enero, localizaron 17 fosas clandestinas con restos humanos en el camino a Choyudo en Hermosillo, Sonora.

"Imaginen cuanto dolor hay escondido en esta tierra. Con dos palas y nuestros corazones llenos de esperanza vamos a remover cada centímetro de tierra para que no se quede nadie", escribió en su cuenta de X.

Hoy encontramos 17 fosas con cuerpos humanos en el camino al Choyudo.



Imaginen cuanto dolor hay escondido en esta tierra. Con dos palas y nuestros corazones llenos de esperanza vamos a remover cada centímetro de tierra para que no se quede nadie.



1/2 pic.twitter.com/IACVsexAEO — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 13, 2024

