El Gabinete de Seguridad confirmó que se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas en contra de Luis Rey García Villagrán, alias El Choco.

¿Quién es Luis Rey García Villagrán, alias El Choco?

El hoy detenido es identificado como encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional.

De acuerdo a las investigaciones era uno de los principales impulsores de caravanas migrantes; también fungía como Director del Centro para la Dignificación Humana de la Coordinación de la Caravana Migrante, que usaba como fachada para el delito de tráfico de migrantes.

Además, es uno de los principales colaboradores de Irineo Mújica Arzate, líder de una red de polleros, que utiliza diversas organizaciones y fundaciones de apoyo a los migrantes como fachada para llevar a cabo los delitos de Tráfico de migrantes y distribución de droga en el territorio mexicano

Las autoridades federales ubicaron a “El Choco” como el encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional, además de ser uno de los principales impulsores de caravanas de migrantes y contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Con la información obtenida se identificó el municipio de Tapachula, como la zona de movilidad de García Villagrán, se implementaron recorridos terrestres, donde los agentes de seguridad lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

