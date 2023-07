La oficina de Víctor Jiménez Mora no sobrepasa los 20 metros cuadrados. Es una pequeña habitación atiborrada de cajas de cartón para archivar papeles, con dos escritorios de cristal que limitan aún más el tránsito, ocupados por dos adolescentes que apenas levantan la mirada de sus pantallas cuando alguien llega.

En una de las esquinas está el privado de Jiménez Mora, contador de oficio. Y ese es el espacio de mayor respiro de la pequeña oficina de donde salieron facturas por 5.4 millones de pesos entre 2019 y 2020, las cuales fueron pagadas por el Congreso de Morelos con los recursos de las bancadas partidistas en la Legislatura pasada.

“Nosotros facturábamos [dice Jiménez Mora cuando se le pregunta por su relación comercial y de servicios con el Congreso local]. A mí me invitaron [a ser proveedor del Congreso]. Yo nunca hice un registro… todo fue una invitación verbal, todo verbal”.

Y con esa invitación verbal, Jiménez Mora pudo facturarle al Congreso morelense un taller para jóvenes, otro para pequeñas empresas sobre desarrollo económico, uno más sobre diversidad sexual, una asesoría legislativa y una capacitación para una guía de seguridad en escuelas, entre otros.

El problema, más allá de la facturación, es que no hay pruebas reales de que los talleres y las actividades se hayan realizado. En los documentos comprobatorios que el Congreso entregó por medio de una solicitud de información hay fotografías duplicadas tomadas de eventos distintos o de entregas de apoyos por organizaciones ajenas e incluso retomadas de internet. Es decir, falsearon las pruebas del gasto.

Por el patrón detectado en diversas empresas, el total podría sumar decenas de millones de pesos de 2019 a 2020, periodo en el que el Congreso estuvo dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES).

El entonces diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez era el presidente del Poder Legislativo, y hoy es el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Esta investigación se realizó en conjunto con Morelos Rinde Cuentas, una organización civil especializada en temas anticorrupción, y Gobierno Abierto, que desde hace años ha dado seguimiento a la transparencia legislativa.

Fotos con duplicado

El uso de fotos duplicadas para justificar talleres es una constante que se observa en la documentación comprobatoria de la pasada Legislatura (2018-2021), y que hizo pública el Congreso con la nueva Legislatura (2021-2024).

Por ejemplo, la bancada de Morena realizó el taller El buen legislador y se ofrecieron cinco fotos como comprobación, dos de ellas son las mismas que se presentaron como prueba del taller Manejo de datos, transparencia y acceso a la información, que ofreció la diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez.

Los dos cursos fueron facturados por Jiménez Mora, uno el 14 de noviembre de 2019 y el otro el 5 de marzo de 2020. Por el primero cobró 252 mil 958 pesos; por el segundo, 365 mil 472 pesos.

Otra muestra es el taller El empoderamiento de la mujer, realizado por la diputada morenista Keila Celene Figueroa Evaristo, también facturado por Víctor Jiménez Mora en 360 mil pesos. De nuevo se comprueba con cinco fotos, pero una de esas imágenes es la misma del taller Poder, género, igualdad entre mujeres y hombres en México.

El taller Prácticas y relaciones parlamentarias, organizado por la diputada del partido Movimiento Ciudadano Ana Cristina Guevara, quien ya había sido señalada por usar fotos falsas para comprobar gastos en un programa de vivienda, presentó como evidencia una imagen de otro evento: el Foro regional para elaboración de una nueva ley de participación ciudadana.

Y la cereza del pastel: la bancada del PES informó haber pagado un millón 20 mil pesos por dos seminarios, uno de políticas públicas a la empresa Servicios y Asesoría Beligri, y otro de gobernanza y comunicación política a la empresa Asesoría Vital Bolt. Pero en la documentación entregada para justificar el gasto se presentaron las mismas capturas de pantalla.

Además, en una de las dos partes del seminario de gobernanza y comunicación política se detectó que las capturas presentadas en realidad son de una clase de maestría de la Universidad Panamericana (UP). El hecho molestó a los alumnos.

“Eso no fue un seminario, fue una clase de maestría en la UP que terminamos en abril de 2021. Y ningún diputado nos dio clase. Nadie del Congreso de Morelos. Nadie”, afirma Gabriel Pedroza, estudiante de la maestría en Comunicación Política y Pública que aparece en las capturas que el Congreso presentó como prueba del seminario.

En aquel momento, José Luis Galindo Cortez era tesorero de los diputados del PES, y actualmente es secretario de Desarrollo Sustentable de Cuauhtémoc Blanco.

Concierto truco

Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, la única diputada de la pasada Legislatura del Partido Humanista, hoy extinto, recibió fondos por 1.2 millones de pesos a través de las bancadas de Morena y el PES para la realización de cuatro talleres destinados a población juvenil. Todos estos, de nuevo, fueron facturados por Víctor Jiménez Mora.

En los documentos comprobatorios del gasto entregados por el Congreso morelense se observan fotografías que corresponden a una serie de conciertos que la organización Volver a Soñar A.C. realizó en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud con la banda Rockwell Road, como parte del proyecto México Suena Fuerte.

Las fotos de los conciertos, publicadas en el Facebook de la diputada, también se usaron para justificar el gasto de otros dos talleres, uno de ellos, una guía básica de diversidad sexual, ofrecido por el diputado Héctor Javier García Chávez. Del otro, sobre desarrollo económico, no hay referencia en la documentación del Congreso sobre qué diputado o diputada lo gestionó, pero corresponde a la bancada de Morena. Por los dos talleres pagaron 612 mil pesos a Jiménez Mora.

Cuestionado al respecto, Oliver Mauricio Iturbe Sánchez, director de la asociación Volver a Soñar, explicó que ellos sólo cobraron 12 mil pesos más IVA por cada uno de los conciertos que realizaron en territorio morelense, y que de los talleres reportados no supieron nada.

Aclaró también que el gasto por los conciertos los facturó directamente al Congreso del estado, es decir, nada tuvieron que ver con las facturas de Jiménez Mora. Y explicó que México Suena Fuerte es un proyecto de cultura de paz y prevención de la violencia desde la música que ha recorrido varios lugares de México y de otros países.

Se buscó entrevista con la exdiputada; no se logró.

Con bolsas grandes de dinero

Todas las bancadas legislativas reciben recursos del Congreso para gastos no etiquetados, así está definido en su ley orgánica. El recurso se va entregando mes con mes, explica en entrevista Dalila Morales, exdiputada local y hoy presidenta del PAN en el estado.

“La ley orgánica establece el tema distributivo para los grupos parlamentarios. Hablamos de que un 10% del presupuesto anual es el que se entrega, y los grupos parlamentarios a su vez lo distribuyen a sus integrantes. Y funciona prácticamente para asesorías, de apoyo regularmente a los ciudadanos”.

Menciona que lo único que supo del mal uso de esos recursos fue cuando —una vez terminada la Legislatura— Noticieros Televisa hizo público el caso de la diputada emecista Ana Cristina Guevara, y el diputado José Casas González, de la alianza Morena, PES y PT, quienes para justificar un millón de pesos destinado a un programa de mejoramiento de vivienda para damnificados, entregaron como comprobantes del gasto fotografías que tomaron del Facebook de una fundación de ayuda social llamada Congregación Mariana Trinitaria, que realizó apoyos en Hidalgo.

Empresas con mil usos

En la comprobación del gasto hubo también facturación de empresas con giros no relacionados con los servicios ofrecidos o con objetos sociales muy amplios. Por ejemplo, usaron una compañía cuyo objeto social es la intermediación crediticia, CM Capital Trust Company, para la compra de despensas.

Emplearon empresas dedicadas a la planeación financiera, la administración de recursos humanos y el derecho corporativo, como Asociados Avanty y McArtur Consulting, para justificar pagos por la realización de eventos con personas indígenas, impresión de revistas y asesoría legislativa.

Jiménez Mora afirma que el problema no radica en el proveedor:

“Es como [si] usted me dice ahorita: ‘Oye, ¿me puedes facturar un concepto de papelería?, o un concepto de mobiliario de equipo; usted me está contratando como proveedor, yo te envío mi constancia y tú dices ‘sí, acá dice que sí’, y pues ya lo demás es problema del cliente, no del proveedor”.

Se buscó entrevista con las personas responsables de aprobar esos gastos y la distribución de los recursos: el entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y con Belén Adán Vázquez, hoy directora de Contabilidad y Egresos de Cuernavaca, pero no respondieron.

Se pidió información al actual Congreso sobre si se inició alguna investigación relacionada con el gasto de los recursos que reciben las bancadas, pero no hubo respuesta.