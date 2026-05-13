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Elementos de la (Semar) localizaron un campamento, posiblemente de , con municiones y equipo táctico, y aseguraron droga y diferentes efectos en Sinaloa.

En un primer evento, durante recorridos aéreos y terrestres, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, municipio de Elota, los efectivos hallaron un campamento donde aseguraron seis chalecos tácticos, 11 placas balísticas, cargadores, cartuchos, una ojiva de granada, una granada de mano hechiza y una granada para dron hechiza.

En un segundo evento, en un patrullaje en inmediaciones del municipio El Rosario, fueron detenidos tres hombres, se aseguraron dos vehículos tipo pick up, en los que se encontraron tres bolsas de marihuana, dos uniformes tácticos, cartuchos, un cargador de radio y ponchallantas.

Localización de campamento, y aseguramiento de municiones y droga en Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina (Semar).
Localización de campamento, y aseguramiento de municiones y droga en Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina (Semar).

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El campamento y los artefactos explosivos fueron inhabilitados en el lugar, en tanto los detenidos del municipio El Rosario y demás efectos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades con el objetivo de determinar su situación jurídica.

La Semar refrendó su compromiso inquebrantable para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.

Localización de campamento, y aseguramiento de municiones y droga en Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina (Semar).
Localización de campamento, y aseguramiento de municiones y droga en Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina (Semar).

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dft/bmc

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