"Tengo un equipo de trabajo que ya está ‘arrastrando lápiz’", aseguró Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, al señalar que ya sostienen pláticas informales con Rogelio Ramírez de la O, actual y futuro Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el tema del presupuesto 2025.

"El doctor Rogelio Ramírez de la O es una persona de primerísima, sino que además nos garantiza al país mucha estabilidad hacia adelante. Entonces no va a haber ningún problema, lo tenemos todo considerado, y el presupuesto va a alcanzar", destacó.

Agregó: "Hemos tenido la oportunidad de trabajar un poco más, garantizar los programas sociales actuales o los programas de bienestar actuales, los programas nuevos, (...) ya lo tenemos evaluado, ya sabemos de dónde va a salir el recurso".

A pregunta expresa cuales áreas del gobierno se podría reducir o entrar al tema de la austeridad republicana, Sheinbaum mencionó que no afecta los grandes derechos como educación, salud, vivienda, al contrario, se va a fortalecer.

"No sé si recuerdan, por ejemplo, el Presidente en algún momento habló de los delegados de distintas secretarías que hay que revisarlo de nuevo porque no se pudo en este gobierno quitarlos. Algunos, no son todos, pero sí algunos creemos que son demasiadas funciones y demasiado espacio y algunas otras áreas del gobierno descentralizados también donde podría haber todavía mayor austeridad en la República", mencionó.

