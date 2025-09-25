Este jueves 25 de septiembre llegaron a su natal Irimbo, Michoacán, los restos de Silverio Villegas González, mexicano asesinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) durante el proceso de detención en Chicago.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a Villegas González se le dará sepultura, como lo solicitaron sus padres.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que el consulado de México en Chicago asistió a la familia Villegas durante el proceso; en las gestiones realizadas en Illinois y para sufragar los gastos de la repatriación a México.

Silverio Villegas, michoacano y cocinero asesinado por un agente del ICE en Chicago, EU. Foto: AP

"El Consulado continuará brindando toda la protección consular que requiera la familia Villegas", destacó al reiterar que la red consular mexicana permanece atenta para brindar asistencia a todas las personas que se encuentren en procesos de deportación y a sus familias.

La Cancillería indicó que México espera una respuesta del caso connacional muerto el pasado 12 de septiembre, y exigió una investigación.

La Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE entregó una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos en México en la que trasmitió la condena a la violencia y la investigación rigurosa para el pleno esclarecimiento de los hechos.

