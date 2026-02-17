El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer ayer que la poeta y pedagoga indígena Nadia López García, cuyos poemas se encuentran en los libros de texto gratuitos, es la nueva directora de Materiales Educativos de la SEP, en sustitución de Marx Arriaga Navarro.

En un comunicado de la dependencia, el titular explicó que López García tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; además de incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

Precisó que se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niños y adolescentes en situación de movilidad, experiencia que ella misma vivió durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California.

Indicó que se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera ocasión, material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de los planteles públicos del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos.

Delgado reconoció y agradeció la labor desempeñada por Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

El exfuncionario federal cumplió tres días atrincherado en la que era su oficina, aunque aseveró que este día dará alguna declaración.

¿Quién es Nadia López?

López García es licenciada en Pedagogía por la UNAM, con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural. Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca, realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, lo que marcó su vocación.