Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Un detenido tras disturbios en marcha del 2 de octubre: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Un detenido tras disturbios en marcha del 2 de octubre: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Madres buscadoras viven entre amenazas

Madres buscadoras viven entre amenazas

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, llamó a los ciudadanos a promover recursos contra la reforma en materia de amparo.

En entrevista, calificó de albazo legislativo la reforma avalada por Morena y sus aliados que busca impedir no sólo a empresarios, sino a los ciudadanos que puedan defenderse mediante amparos frente a abusos de poder. En el marco de Foro América Libre, exhortó a los ciudadanos a seguir promoviendo amparos contra la reforma.

“Esto no es un tema de partidos, es de ciudadanos. Nos quieren arrebatar lo poco que queda de derecho para defendernos, y el PAN no va a dejar de usar las herramientas legales que todavía existen”.

Dijo que Morena y el gobierno federal buscan bloquear los recursos que los ciudadanos han presentado contra las reformas en materia de telecomunicaciones. “Promovimos amparos contra las leyes espía y responden con otra reforma para que no puedas ampararte contra esas leyes (...) Sus legislaciones son con dedicatoria y con instrucciones ejecutivas previas”.

Respecto a la retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo, consideró que la reserva aprobada en el Senado contraviene el artículo 14 constitucional. “Para reformar el artículo 14 tendrían que cambiar la propia Constitución, y aun así no tendría efectos retroactivos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses