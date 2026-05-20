Señor Director:

Por este conducto y en representación de Limpieza JORED, S.A. de C.V., me veo en la necesidad de responder a las menciones realizadas en la publicación “¿EL ENEMIGO EN CASA?” publicada este 15 de mayo en la columna publicada por Raúl Rodríguez Cortés a través de la versión digital de EL UNIVERSAL.

Es importante aclarar que Limpieza JORED opera de forma autónoma. La mención de un supuesto 'grupo' es un error, ya que nuestra estructura accionaria es independiente y no tiene relación con los otros participantes. Invitamos a quien escribe a revisar los folios mercantiles antes de sugerir vínculos inexistentes.

Participar en licitaciones públicas es un derecho. Que nuestras ofertas sean competitivas no es sinónimo de irregularidad, sino de eficiencia operativa. El columnista alevosamente sugiere una "simulación" sin presentar ningún tipo de prueba.

Determinar nexos corporativos, basándose solo en un listado de participantes sin conocer el mercado, afecta el honor de nuestra marca ante clientes y proveedores.

Atentamente,

Jhonatan Alejandro Santoyo Ley

Representante Legal

Limpieza Jored S.A. de C.V.