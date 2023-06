El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este 8 de junio que se reserva el “derecho de admisión” para dar derecho de réplica a la senadora Xóchitl Gálvez en la mañanera, luego de que un juez otorgó un amparo para que la panista pueda acudir a Palacio Nacional.

“Yo lo que le aconsejaría a la señora Xóchitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7:00 de la mañana, que esté ahí, que invite a Marko Cortés, a Creel, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí. Que tengan ellos”, expresó el Presidente en su mañanera de ayer.

En diciembre de 2022, López Obrador negó abrirle un espacio en su mañanera a la senadora, luego de que Gálvez pidió derecho de réplica porque el titular del Ejecutivo aseguró que ella quitaría los programas de apoyo para adultos mayores.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo ( Carolina Viggiano) y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo”, afirmó López Obrador el 5 de diciembre de 2022.

Las veces que ha ofrecido el derecho de réplica en su mañanera

El 6 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador expresó sobre el derecho de réplica para Xóchitl Gálvez: “Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí?; pues no”.

Luego de que López Obrador le negó el espacio a la senadora Gálvez el año pasado, a través de redes sociales recordaron cuando ofreció abrir derecho de réplica en su mañanera, el 22 de diciembre de 2020.

En su mañanera de diciembre de 2020, el presidente López Obrador declaró que se debería ejercer el derecho de réplica ante los señalamientos de los asistentes a las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Ese día, un reportero mencionó un caso relacionado con el gobierno de Quintana Roo, a cargo en ese entonces de Carlos Joaquín, por lo que López Obrador respondió: “Primero, ya se presentó la denuncia pública, lo has hecho aquí. Lo segundo es que se presente la denuncia en la Fiscalía General. Y lo tercero es que, ejerciendo su derecho, el gobierno de Quintana Roo responda, porque tienen ellos también el derecho de réplica, que no sea nada más la denuncia y que no tengan posibilidad de explicar, argumentar, defenderse”.

“Entonces, cuando se presente una denuncia aquí que sea del ámbito estatal, también decirles a las autoridades de los estados que aquí está el espacio, si lo desean. Puede ser que nos manden un video aclarando y aquí se transmite, también para que se escuche su punto de vista.

“Que además de acudir a la autoridad competente, presentar la denuncia formal, que también haya el derecho de réplica, creo que esto es justo para todos, porque si no, se hace la acusación aquí y queda ya la mancha.

“Entonces, no es este instrumento de información, pues un tribunal, mucho menos para juzgar, para hacer un juicio sumario; entonces, si hay una denuncia, que se tenga el derecho de réplica”, agregó López Obrador en su mañanera del 22 de diciembre de 2020.

El 26 de marzo de 2021, López Obrador también ofreció derecho de réplica a empresarios de Oxxo, Walmart y Bimbo: “Tienen derecho de réplica los empresarios. Aquí Miguel Reyes sería el responsable de parte nuestra, si le parece al licenciado Bartlett, él nos representaría en cualquier debate”.