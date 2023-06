Luego que un juez ordenó conceder a la senadora panista Xóchitl Gálvez el derecho de réplica en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un proceso legal que está en el Poder Judicial y reiteró que se “reserva el derecho de admisión”.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador calificó esta acción como “una jugarreta de muy bajo nivel y vulgar” de la oposición, pues aseguró que el interés de acudir a la mañanera es porque la legisladora de Acción Nacional es aspirante al gobierno de la Ciudad de México, por lo que “ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores”.

López Obrador aconsejó a Xóchitl Gálvez que convoque a sus propias conferencias en las que pueda invitar al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y al empresario Claudio X. González, a quien llamó “Jefe de jefes”.

“Es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le da consejería a la señora Xóchitl Gálvez es que convocara a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7 de la mañana, que esté allí, que invite a Marco Cortés, a Claudio X. González, que es el 'jefe de jefes'", expresó en el Salón Tesorería.

Lee también Otorgan derecho de réplica a Xóchitl Gálvez para acudir a "la mañanera"

El presidente López Obrador recordó que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, el PAN buscó replicar sus conferencias matutinas, pero "no aguantaron mucho tiempo".

“No están acostumbrados a levantarse temprano, tres semanas; pero la señora Xóchitl Gálvez es tenaz, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo, además ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando, sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente.

"O sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores, les puedo dar algún consejo pero ya hacerles la campaña ya es extremo”, dijo.

Acusó al empresario Claudio X. González, al abogado Fernando Gómez Mont y al ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, y otros abogados de ser los asesores en el juicio de amparo de la senadora.

“Es una jugarreta, de verdad de verdad de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados, Claudio y todo este bloque reaccionario y corrupto, es que les del amparo el Poder Judicial y le diga no y ellos digan 'ah, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho' y no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión”, mencionó.

Lee también Jueza de CDMX dictamina que la ministra Yasmín Esquivel no plagió su tesis

AMLO llama a "mantener el nivel" de la mañanera

En Palacio Nacional, el Presidente aseguró que a su mañanera sí van políticos, pero no con fines propagandísticos, por lo que llamó a “mantener el nivel” de la conferencia.

“Y sí vienen políticos, pero no con propósitos propagandísticos, tenemos que mantener el nivel de la conferencia”, señaló.

En el Salón Tesorería, el Presidente preguntó a los periodistas y personas ahí reunidas si dejaban entrar a su conferencia a líderes de la oposición o a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón.

“¿Ustedes que quieren dejamos entrar aquí a Alito (Alejandro Moreno), que venga aquí Lilly Téllez, Xóchitl, que venga Claudio X. González, que vengan, Salinas de Gortari, Calderón, Fox?”, preguntó.

Ante la respuesta negativa de algunos youtubers ahí presentes, dijo: “¡Ah entonces no! Ya como dicen mis adversarios: 'a mano alzada se le hizo democracia'”.

**Con información de Alberto Morales