En una nueva edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL, la columnista Mayte Azuela y el editor Horacio Jiménez charlaron con el investigador Javier Martín Reyes para analizar el proyecto de la “Supremacía Constitucional“.

La reforma en materia de “Supremacía” ha avanzado rápidamente durante esta semana, propone que las reformas a la Constitución no sean objeto de impugnación o suspensión.

El editor Horacio Jiménez señaló que es una “suerte histórica” pues en menos de 16 horas se avaló la minuta sobre la reforma de Supremacía en 17 congresos, casi se aprobó en un congreso por hora, señaló.

Por su parte, la columnista Azuela señaló que todas las reformas que se han aprobado en Fast Track, “tienen que ver con concentración y autoritarismo".

El investigador señaló que la reforma de “Supremacía" está tan mal diseñada pues no evita que la Corte se manifieste en contra. Explicó que si el gobierno no quiere cumplir, la Corte no tiene como oponerse, porque no tiene el peso sobre los otros poderes.

“El Poder menos peligroso y el más débil siempre es el Judicial“, subrayó

Acotó que las democracias constitucionales para que sean constitucionales deben tener límites y la reforma de “Supremacía Constitucional“ no es eso, “es una realidad es una reforma de Supremacía del Legislativo”.

Sobre la renuncia de los ocho ministros el investigador opinó que es una de las grandes trampas de la reforma, lo que pasó es que declinaron a la elección judicial, no renunciaron y las otras 3 ministras (de Morena), pues sí continúan. El artículo señala que si querían mantener su pensión vitalicia tienen que declinar a participar, ellos dijeron que era un tema de dinero, pero lo puso Morena, mencionó.

“Les ponen esta trampa para luego salir a descalificarlos. Los ministros hicieron lo que tenían que hacer, fue una jugada más política que jurídica”.

Para finalizar David Aponte señaló que los ministros sí saben jugar a la política, aunque no lo hayan hecho en la Corte, “estamos viendo clases de política con la renuncia y el proyecto de González Carrancá“, aseveró.

