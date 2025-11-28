Más Información

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Tras la renuncia de al frente de la FGR, la presidenta manifestó que la Fiscalía requiere de una transformación y que sea más transparente “para el bien de México”.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que será la o el nuevo fiscal quien defina las prioridades al frente de la , pero consideró que dentro de estas deberían de estar el concretar órdenes de aprehensión sobre diversas denuncias de delincuencia organizada y de cuello blanco, así como el combate al contrabando de combustible, pues indicó que esto ayudará a pacificar al país.

“Ya le corresponderá a la fiscal, evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho ir hacia adelante, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue a definir cuáles son las prioridades y a revisar.

“Yo pienso que -es una opinión personal- que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que después eso le va a corresponder el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado“, dijo.

