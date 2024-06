Al iniciar los cómputos distritales, que son la suma de los resultados de las actas de las más de 170 mil casillas del país con validez legal, los consejeros electorales atajaron las voces que acusan que el pasado domingo hubo fraude en la elección presidencial.

En sesión ordinaria, los consejeros electorales acusaron que hay una campaña de desprestigio malintencionada para golpear al INE, en el sentido de que hubo renuncias en algunas áreas para un fraude, además de que hay especulaciones sobre cómo el PREP fue asaltado.

“En fin, se hacen una serie de afirmaciones evidentemente falaces de mala fe. Pero quiero distinguir de ello también a personas que auténticamente creen que hubo un fraude electoral. Y entonces creen verlo en muchos lados y me pregunto por qué estas personas están tan enojadas. Es políticamente despreciable el enojo de las personas que estando equivocadas creen que hubo fraude, y no, no es así”, aseguró el consejero Uuc-kib Espadas.

Lee también: “Es difícil”, recuento total de votos de elección presidencial: consejero del INE

El órgano electoral estima, de forma preliminar, el recuento de 67.3% de los paquetes de la elección presidencial, 70.3% para diputados y 70.7% para el Senado.

En un mensaje, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que tanto el PREP como los resultados de los conteos rápidos son coincidentes, lo que refleja el alto nivel de precisión, rigor metodológico y científico con el que se realizan estos ejercicios. Sin embargo, indicó que los resultados oficiales se conocerán una vez concluidos los cómputos de la elección.

“Los cómputos distritales consisten en sumar los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en un distrito electoral. Éstos se realizarán por orden, según el tipo de elección: primero, los respectivos a la Presidencia de la República; luego, los de diputaciones federales y finalmente los de senadurías”, apuntó.

Los cómputos distritales deberán finalizar a más tardar el 8 de junio.

Chocan partidos por conteo de votos

El Consejo General del INE se convirtió en escenario de discusión entre la coalición PAN, PRI y PRD con el bloque de la 4T, entre acusaciones de inconsistencias en los conteos de votos y exigencia de un recuento de resultados de la jornada electoral del 2 de junio.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, puso el tema sobre la mesa: “Contamos con evidencia de que, distribuidos en los 32 estados, tenemos 23 mil 780 casillas que no reportan la votación obtenida por la candidata de nuestra coalición, Xóchitl Gálvez, ni nuestros candidatos al Senado y diputados federales”.

Sostuvo que fue un proceso electoral inequitativo, “en donde hubo una intervención permanente y descarada del gobierno federal donde el Presidente de la República fue el promotor de un partido político”.

El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña respondió: “30% de diferencia y siguen regateando. No son capaces de hacer el más mínimo ejercicio autocrítico”.

Dijo que pueden hacer el recuento del 100%, pero el resultado seguirá siendo el mismo.

Lee también: Tras renuncia de consejeros electorales de Apulco, IEEZ atrae el cómputo en Zacatecas

El diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna señaló que su coalición ya tiene garantizada la mayoría calificada en el Congreso, por lo que calificó como “ridículo” que la oposición busque el recuento.

“Impugnen lo que quieran, podrán presentar papeles, pero lo que no van a poder presentar son argumentos en contra de 35 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum”, apuntó.

En representación del PRI, Emilio Suárez, advirtió que la sobrerrepresentación en el Congreso es un problema que descompensa el equilibrio entre fuerzas políticas.

“Se está llevado el sistema a autorizar una sobrerrepresentación ¿Qué debería corregir el sistema? Que ningún partido político esté por debajo del cero, como es el caso de tres partidos que habiendo obtenido una votación mayor a otros que están en la coalición triunfadora van a tener una representación mucho menor”, puntualizó.