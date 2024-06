El consejero electoral Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del INE, consideró que “es difícil” que un 100% de los paquetes electorales estén sometidos a un recuento por inconsistencias.

“Lo primero que se hace en los cómputos distritales es cotejar el acta con el resto de los partidos. Si no hay ninguna diferencia, no se hace recuento. Se captura en el sistema oficial. Sólo que haya inconsistencia en absolutamente todas las actas, pero creo que no es el caso”, dijo.

El INE perfila que se recuenten un 67.3% de los paquetes para la elección presidencial. Mientras que la oposición ha pedido que se haga un recuento de 80% e incluso la totalidad.

En entrevista con medios, el consejero Faz puntualizó que el porcentaje de recuento de los votos se realiza con base en un sistema de actas, no en acuerdo con los partidos políticos.

“En los consejos distritales se está viendo si esa proyección es la correcta. Puede haber más, puede haber menos”, añadió.

Señaló que las inconsistencias de las sábanas de votación con el PREP son, en gran parte errores de transcripción que serán corregidos en los cómputos distritales.

Expuso que la ley establece que se puede hacer un recuento total si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor a 1%.





















