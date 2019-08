“La corrupción fue origen de la desigualdad”

[email protected]

Tras el reporte del Coneval en el que se registran 52.4 millones de pobres, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a la corrupción el que haya una desigualdad monstruosa y pobreza en el país, por lo que su principal objetivo será sacar al pueblo de esa situación.

Aunque el mandatario sostuvo que no tiene sentido dar un porcentaje de reducción para la pobreza en su sexenio y dijo que no ha leído el reporte completo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), aseguró que es uno de los dos temas principales en su administración, que hasta ahora ha destinado alrededor de 300 mil millones de pesos para ese sector de la población.

“No he visto el reporte completo de Coneval, lo voy a revisar. Lo que sí le puedo decir, independientemente de los números, de lo cuantitativo, es que el objetivo del gobierno, el objetivo principal es combatir la pobreza. Son dos cosas como estrategia del gobierno: primero, acabar con la corrupción y al mismo tiempo sacar de la pobreza a nuestro pueblo”, ahondó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Presidente aseguró que la pobreza se debe a la corrupción.

“Esto no lo entienden los tecnócratas, pero el principal problema de México es la corrupción y eso nos ha llevado a la desigualdad monstruosa que se padece, a la pobreza, a la inseguridad y a la violencia. Por eso la insistencia en acabar con la corrupción”, afirmó.

El Jefe del Ejecutivo federal aprovechó para lanzar un llamado al diálogo a los gobiernos de Estados Unidos y China para evitar una guerra comercial con el fin de no afectar la economía mundial.

“Hago un llamado a que se dialogue. No beneficia a nadie la guerra comercial, esto afecta la economía mundial. Se tiene que buscar el arreglo, la conciliación, porque no son sólo las diferencias entre Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, es que pasan a afectar al resto de las economías”, expresó.

Gastos onerosos. Incluso, López Obrador también rechazó que Presidencia gaste en alimentos onerosos —como longaniza de 16 mil pesos el kilo— y que además a él no le gusta el chorizo ni la moronga azul, sino la butifarra de Jalpa de Méndez, Tabasco.

“Salió que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto, yo no como chorizo, es un alimento muy bueno, es extraordinario, soy más de la butifarra de allá de Jalpa, tampoco me gusta la moronga azul”.

El Mandatario federal pidió no confundirlo con las pasadas administraciones, “porque eso sí calienta”.

Por la tarde, el Presidente sostuvo varias reuniones con distintos sectores. Una de éstas fue con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien afirmó que Andrés Manuel López Obrador se dijo contento, una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el panista no tiene nexos con la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Caja Libertad, que está relacionada con supuesto lavado de dinero.

“[Me dijo] que estaba contento por mi persona, que era injusto, que siempre él ha luchado por defenderse y que bueno que rápidamente salieron a decir que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, no tenía nada que ver con Caja Libertad, con este sistema financiero que está en Querétaro. Toda, absolutamente toda [la confianza del Presidente]”, dijo.

En otra reunión, el mandatario encargó a Ricardo Ahued, titular de la Administración General de Aduanas, limpiar de corrupción una de las áreas más contaminadas del gobierno.

“Propuse a Ricardo Ahued, un hombre de toda mi confianza por su honestidad. La instrucción es limpiar de corrupción al gobierno, sin permitir influyentismos ni impunidad”, informó.

El presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, arribó por la mañana a las oficinas del Ejecutivo.

“Buena conversación con John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs. Expresó su confianza en México”, escribió el Mandatario ea través de sus redes sociales.

López Obrador también recibió en Palacio Nacional a Elizabeth Lara Rodríguez, que fue presentada por el padre Alejandro Solalinde como aspirante a ser candidata a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en sustitución de Luis Raúl González Pérez.