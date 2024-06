El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su retiro, al dejar la Presidencia de México, no vivirá en Palenque, Chiapas, con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de junio en Palacio Nacional, López Obrador repitió que no recibirá a nadie: “Yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia, y eso, ya les dije, no se habla de política. Yo voy a estar trabajando en mi investigación por el México prehispánico”.

“Ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, mis libros básicos, como 80-100, porque no quiero salir a buscar un texto o no quiero ir a un archivo, no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto. ¡No!

“Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante, no voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz (Gutiérrez Müller) que la amo mucho y que me ha ayudado, nada más con aguantame ya, imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”, dijo López Obrador.

Lee también “Nunca he permanecido ausente”: Beatriz Gutiérrez Müller manda mensaje rumbo a fin del gobierno de AMLO

En mayo pasado, ante supuestas versiones en redes sociales de un divorcio al final de su sexenio, el presidente López Obrador rechazó que se vaya a separar de su esposa.

Refirió que al terminar su gobierno, se retirará de la vida pública en Palenque, mientras que Gutiérrez Müller seguirá trabajando como investigadora.

“Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir. Y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”, señaló el pasado 7 de mayo en su mañanera.

Lee también AMLO rechaza que se vaya a divorciar de Beatriz Gutiérrez Müller: “Vamos a seguir juntos”