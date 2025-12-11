Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien seguirá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.

Será hasta el próximo sábado cuando se determinará si el expriista es vinculado a proceso o no por la comisión de dicho delito, luego que su defensa solicitó la duplicidad del plazo de 72 horas para resolver su situación jurídica, en audiencia inicial que duró alrededor de 15 horas.

En la diligencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el Ministerio Público del caso acusó al chihuahuense de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares.

Según el Ministerio Público, Duarte Jáquez instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero donde los recursos del erario iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.

Las empresas que recibieron los recursos son: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte. También recibieron recursos Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.

Según la indagatoria de la FGR, César Duarte contó con la colaboración de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y tesorero de las empresas.

En las primeras horas de la diligencia, que inició después de las nueve de la mañana del pasado martes, María Jazmín Ambriz López, jueza de Control, negó la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que se giró contra el expriista desde mayo del año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Juan Carlos Mendoza, abogado del exmandatario, consideró que el mandamiento judicial es ilegal, en razón del acuerdo de extradición que se acordó con el gobierno de Estados Unidos.

El exgobernador de Chihuahua fue ingresado la noche del lunes al penal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo detuvieron cuando circulaba sobre la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en la ciudad de Chihuahua.