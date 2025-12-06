Más Información

Daniela Toussaint Camberos, una de las jóvenes detenidas por la policía de la Ciudad de México en la marcha de la Generación Z, tramitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso que un juez de la capital del país le dicto en noviembre por el delito de tentativa de homicidio.

Toussaint Camberos lleva su proceso en libertad provisional, pero decidió combatirlo ante el juez Primero de Distrito en Materia Penal en la CDMX, Juan Carlos Alberto Rico Mondragón, para reclamar dicha medida cautelar que se le impuso tras ser detenida acusada de atentar contra la vida de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración de Justicia, el juez Rico Mondragón determinó suspender la apertura a juicio oral que sigue a la joven hasta en tanto notifique si concede o no la suspensión definitiva a la quejosa.

