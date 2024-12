Al ser cuestionado sobre si los dimes y diretes entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el exgobernador de Chihuahua Javier Corral, lesionan la unidad en Morena, el coordinador de la bancada Adán Augusto López, aseguró que "esa amistad es añeja".

El morenista reiteró que no es un pleito sino diferencias, "conozco la añeja amistad entre Corral y Gerardo Fernández Noroña, en momentos complicados para Javier. Eso no le provoca ni un rasguño a su amistad", expresó.

Adán Augusto López aclaró que él no considera a Corral un “malagradecido” y explicó que no se trató de pleitos, si no de diferencias de opiniones. Además, reveló que él ya fue informado sobre que el exgobernador votaría contra la eliminación de los órganos autónomos que propuso Morena.

Tras la publicación de este video, Javier Corral escribió en redes sociales:

"Tuvimos álgidos debates como contrapartes, y luego nos hicimos amigos reconociendo la autenticidad de nuestras causas. Eso construyó una amistad franca y generosa, pues en más de una ocasión se ha apostado por mí en contextos adversos para ambos. Estoy agradecido porque nunca titubeo en acompañarme."

Además, aseguró tener más coincidencias que diferencias con Noroña.

Explicó que desde que conoció las declaraciones de Fernández Noroña entablaron un diálogo y adelantó que pronto contarán qué temas platicaron.

También agradeció al coordinador Adán Augusto López por respaldar sus decisiones y respetar la pluralidad en su grupo parlamentario.

Como lo menciona @adan_augusto , @fernandeznorona y yo tenemos más coincidencias y batallas juntos (ni más ni menos la revocación del mandato de @EPN ), que diferencias. Tuvimos álgidos debates como contrapartes, y luego nos hicimos amigos reconociendo la autenticidad de nuestras… pic.twitter.com/egvEKKTyUB — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) December 6, 2024

