Es hora de resolver el problema migratorio, afirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al advertir que Estados Unidos debe impulsar una amnistía para los migrantes, en lugar de perseguirlos y deportarlos.

En entrevista, el legislador de Morena aseguró que no ve factible que Estados Unidos incremente la deportación de migrantes como lo advirtió el presidente electo Donald Trump, pero señaló de ser el caso, se puede generar un movimiento migrante para exigir la regularización de su situación.

Dijo que las declaraciones de Trump sobre el inicio de deportaciones masivas de migrantes forman parte de su discurso de la campaña pasada y de la presión para las negociaciones sobre los temas que le interesan.

Reconoció que “tampoco dudaría que hagan deportaciones. (Barack) Obama hizo tres millones de deportaciones en sus dos periodos de ocho años, es una política xenófoba, profundamente hipócrita, porque los migrantes llevan décadas, la mayoría de ellos, no solo mexicanos, sino de otros países, desde la década de los 70 no se ha hecho una amnistía migratoria, y ahí se están ahorrando miles de millones de dólares, porque los migrantes pagan millones de dólares en impuestos con su trabajo y con su consumo”.

No le conviene a EU expulsar a su mano de obra

Aclaró que no le conviene al gobierno de Estados Unidos expulsar a los migrantes porque es mano de obra a la que no le reconocen derechos y no le pagan los salarios que le corresponderían a quien tenga una residencia legal, “y evidentemente no son suicidas y van a hacer deportaciones de todas las personas que no han podido regularizar, porque no les han dado condiciones para ello”.

“En esencia, lo que quiero decir, es que va a seguir igual que siempre, hacen deportaciones como lo han venido haciendo, no creo que se incrementen de manera sustancial, y si se incrementan de manera sustancial, puede generar un movimiento de migrantes exigiendo que regularicen su situación migratoria.

“A mí me parece que eso es lo que debería hacer el pueblo migrante de Estados Unidos, que deberían mínimo tener la residencia, aportan enorme a la riqueza de aquel país con su trabajo y sus impuestos, y es profundamente injusto que los estén tratando de la manera en que lo hacen, en cada nuevo periodo los amenazan, los presionan, los amagan y no hay ningún reconocimiento a la tarea que realizan”, recalcó.

Fernández Noroña señaló que la migración siempre ha sido un tema de debate en la relación entre México y Estados Unidos, por lo que el Senado buscará que en las reuniones bilaterales con los congresistas norteamericanos se impulse la amnistía para los migrantes.

