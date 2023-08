Cancún, QR.— La aspirante a la candidatura presidencial Xóchitl Gálvez recorrió una porción del Tramo 5 Sur del Tren Maya y visitó al menos tres de las más de 80 cavernas que se localizan a lo largo del trazo que va de Playa del Carmen a Tulum, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha hincado decenas de pilotes que perforan el subsuelo y comprometen los ríos subterráneos.

La senadora logró ingresar por el acceso donde se ubica la cueva Yorogana y conoció la caverna conocida como “Dama Blanca”, cuya dolina fue parcialmente rellenada con material de la región para efectos de las obras.

Gálvez entró a bordo de una camioneta, seguida del director de Cenotes Urbanos, el espeleólogo Roberto Rojo, e integrantes de Sélvame del Tren, pero el personal de seguridad bloqueó el ingreso de otros miembros del colectivo ciudadano y de la prensa.

A su salida, expresó que sentía “rabia” por lo que había observado al recorrer el lugar, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a visitar a pie, pese a que la ciudadanía y los científicos y activistas de diversas organizaciones se lo han solicitado desde 2022.

También le explicaron que hay vestigios arqueológicos afectados o que han sido destruidos a causa de la megaobra, que además enfrenta un sobrecosto.

“Había un vestigio arqueológico que ya está taponado, una cueva profunda donde había vestigios que pueden ser del año 600 al 1,200, no se sabe; una zona ceremonial muy importante a la que no han llegado, pero seguramente la próxima vez que venga ya les habrá valido sombrilla, habrán entrado a esa cueva tan importante, ceremonial.

“Entonces, el INAH está pintado, está agachado a lo que le diga el Presidente. El INAH debe de proteger el patrimonio de los mexicanos. Y no, no estoy en contra del tren, el tema es que debía haber pasado por la carretera, no tenía por qué meterse a la selva, y eso debe tener consecuencias para quienes autorizaron tirar tantos árboles sin que hubiera los permisos de impacto ambiental”, manifestó.

La legisladora, quien busca ser la representante del Frente Amplio por México (FAM) para disputarle al oficialismo la Presidencia en 2024, informó que interpuso una serie de denuncias en contra de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La Semarnat debió negar la autorización de impacto ambiental para el proyecto porque los trabajos iniciaron sin contar con estudios y sin la manifestación de impacto ambiental presentada y autorizada, mientras que la Procuraduría omitió clausurar las obras anticipadas.

“Cuando se empezaron a tirar árboles no había permisos de impacto ambiental, no había cambio de uso del suelo. Eso es un delito. De acuerdo con las leyes ambientales, ellos cometieron delitos al ser omisos”, expresó.

Aclaró que si bien estos actos se hicieron al amparo de un acuerdo presidencial de noviembre de 2021, éste fue invalidado en mayo de 2023 por la Suprema Corte.