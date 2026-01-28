Esta mañana, en un enlace con la conferencia mañanera encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, en compañía de la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, entregó las primeras 64 viviendas del Bienestar en el estado.

Romero Oropeza señaló que, para esta entidad, se tiene proyectada la construcción de 60 mil viviendas durante el sexenio en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas por parte del INFONAVIT, para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Agregó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, en Yucatán existe un déficit de 178 mil viviendas.

En un comunicado, el Infonavit informó que actualmente, en el estado, ya se tienen proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tzimín, Ticul, Progreso y Valladolid, de las cuales 13 mil ya están en construcción, y agregó que durante 2026 se espera contratar otras 20 mil 500.

"Esto significa que en 2026 se habrá iniciado la construcción de 80% de las viviendas contempladas en la meta sexenal. Asimismo, el director general del Infonavit informó que se ha contado con el apoyo de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) y la Cámara Nacional de la Construcción (CMIC), e invitó a todas las empresas vinculadas al ramo de la construcción a participar en el Programa a través de un procedimiento muy sencillo, donde solo se requiere presentar su oferta de suelo para que Infonavit, junto con las autoridades locales evalúen su viabilidad y, si cumple con los requisitos técnicos, proceder a su adquisición y formalizar el contrato para edificar las viviendas", dice el comunicado de prensa.

En este mismo orden de ideas, el director general del INFONAVIT señaló que este procedimiento ha permitido que Infonavit ya cuente con 660 proyectos provenientes de más de 400 empresas que hacen un gran total de 700 mil viviendas, entre las que se encuentran las ya contratadas y las que están en proceso de revisión para formalizarse en 2026.

Por otra parte, señaló que mediante el programa INFONAVIT Solución Integral se reestructuraron 4 millones 856 mil créditos que eran impagables a nivel nacional, que afectaban la economía familiar.

Agregó, según el mismo comunicado, que en Yucatán 136 mil familias resultaron beneficiadas: 36 mil 400 con reducciones importantes al saldo; 94 mil con una reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; y 5 mil 900 con la liquidación completa de su saldo.

En su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, dijo que la meta del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado es de 70 mil viviendas, de las cuales 10 mil serán construidas por Conavi y 60 mil por el INFONAVIT, con una inversión superior a los 42 mil millones de pesos.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció el apoyo de la Presidenta por la implementación de este programa que está corrigiendo la desigualdad que enfrentaban muchas personas al no encontrar una vivienda en el mercado que se ajustará al monto del crédito o que solo encontraban opciones en condiciones indignas.