Este miércoles, se cortó el listón inaugural del Hospital Comunitario del IMSS Bienestar en Maruata, Michoacán, en donde atenderán médicos especialistas cubanos.

Desde un enlace remoto desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) destacó que en este hospital tendrá 56 camas y especialistas en cirugía general, ginecología, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología, medicina familiar y médicos internistas.

“Una inversión de 329 millones de pesos y 56 camas para atender a toda la población. Pero lo más importante, tenemos ya aquí enfrente de mí, hay 11 especialistas en varias ramas, especialistas cubanos, un aplauso a ellos, a ellas, que van a atender a la población“.

“Así que, Presidenta, no me queda más que agradecerte de todo corazón el apoyo por este gran, gran hospital en la Costa Michoacana, aquí en Maruata, municipio de Aquila. Y muchas felicidades por tu primer gran año de gobierno. Estamos con todo, todo el apoyo contigo. El pueblo de Michoacán está contigo, Presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Al tomar la palabra, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, aseguró que este es un "hospital digno", que con 56 camas, representa un símbolo de dignidad y justicia para todas y todos.

Detalló que este hospital tendrá 15 consultorios, quirófanos, urgencias, rayos x, laboratorio y farmacia con un abasto superior al 95%.

"Una inversión superior a 330 millones de pesos que realiza el gobierno de México para atender a más de 50 mil personas en su mayoría población indígena.

“En este hospital, presidenta, ya trabajan 55 enfermeras y enfermeros, tres radiólogos, dos odontólogos y, por primera vez, en la historia de Maruata, especialistas en cirugía general, ginecología, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología, medicina familiar y, por supuesto, un grupo muy destacado de médicos internistas”.

