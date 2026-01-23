Ante el aterrizaje del avión Hércules 130 de Estados Unidos en Toluca, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que la capacitación estadounidense para los elementos de su dependencia es recurrente y solo se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"No son capacitaciones nuevas, se hacen desde hace muchísimos años. En cada capacitación hay un respaldo, con un oficio", dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz.

El titular de la SSPC indicó que en este caso fue una invitación de Estados Unidos a cursos sobre especializaciones tácticas, maniobras, tiro e investigación, entre otras, en un segundo escalón.

El avión que partió de Toluca aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas. Foto: Flightradar24

"Al ser persona civil, nosotros solo requerimos autorización de Defensa para que puedan salir los compañeros", puntualizó al decir que los elementos estarán ahí alrededor de 46 días.

Dijo que la invitación viene principalmente del Comando Norte.

Reiteró el secretario de Seguridad que todo intercambio de información con Estados Unidos es bienvenido, al igual que entrenamientos mutuos: "Pero cada quien opera en su territorio, pero con respeto absoluto a las soberanías".

"Nunca tenemos agentes estadounidenses operando en México o nosotros allá, cada quien opera en su territorio. Y con intercambio de información es que hemos tenido distintos resultados favorables para los dos países", indicó.

Agregó que cuando ha habido detenciones de objetivos relevantes, ha habido intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, pero las detenciones han sido "100% por autoridades mexicanas".

