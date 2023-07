El Cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización de México destaca que la institución creada en el actual gobierno está conformada por un 71 por ciento de militares, ha incrementado exponencial su presupuesto desde su creación, no cuenta con una estrategia de combate al crimen y no ha dado resultados en la detención de delincuentes.

María Elena Morera, de Causa en Común, expuso que a cuatro años de la creación de la Guardia Nacional al menos el 71% de sus integrantes corresponden a las fuerzas armadas y además los nuevos elementos han sido en su mayoría integrados a la Marina y al Ejército, es decir los nuevos elementos que han llegado primero son integrados a la Guardia Nacional.

En la sede del Senado, expuso que en 2022 los datos que nos dieron era que tenían 128 mil elementos. Sin embargo, “en marzo pasado que volvimos a preguntar pues resulta que dicen que tienen 106 mil elementos por lo que no sabemos qué pasó con los 18 mil integrantes que ahora dicen que ya no tiene”.

Subrayó que el informe anual 2022 de la Guardia Nacional expone que se mantuvo un total de casi 15mil 500 elementos en la detención de migrantes, cosa que de ninguna manera le correspondía a la a esta institución.

En el tema del presupuesto a la Guardia Nacional en el Presupuesto Federal 2023 señala que se le asignaron 68 mil millones de pesos, es decir 17 veces más que en 2020. Pero si a este presupuesto se le suma y que corresponde a las fuerzas armadas, pues nos da un total de 221 mil 600 millones de pesos,

Dijo que no existe en el país una estrategia de seguridad, la Guardia Nacional no ha dado resultados “y es obvio porque no hay un solo documento, bueno no hay dos hojas escritas que nos digan cuál es la estrategia de seguridad en México, no hay nada escrito”.

“No hay resultados. Yo sé que el número de detenciones no puede ser la forma de medirlo, sin embargo, si tomamos ese esquema diríamos que la Guardia Nacional es 40 veces menos efectiva que la Policía Federal, porque las detenciones que hizo la el año pasado la Guardia fueron 3007 y la Policía Federal hacía alrededor de 39 mil detenciones”.

Indicó que lo más importante lo más importante sería saber de estas detenciones cuántas entraron realmente a un proceso judicial, pero en este momento todavía no tenemos ese dato.

Morera, comentó que otra forma de medirlo sería si la violencia bajó en el país, si los ciudadanos viven más seguros, lo cual no ha ocurre y por el contrario hay una forma más violenta en como están actuando los grupos criminales.

