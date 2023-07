No me llamen “El Cepillo” o “El Terco”, pide testigo protegido por caso Ayotzinapa Felipe Rodríguez Salgado presunto sicario de Guerreros Unidos, pidió que ya no se refieran a él con los apodos mencionados y como responsable de la desaparición de los normalistas, puesto a que ya fue absuelto

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL