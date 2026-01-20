Más Información

La fiscal general de la República se reunió este martes con el doctor , a quien el pasado 15 de diciembre designó como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), un organismo dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un breve mensaje en redes sociales, Godoy Ramos le dio la bienvenida a Nader Kuri, y reconoció su trabajo como y académico de dicho organismo al interior de la FGR a cargo de la investigación, docencia y promoción de la justicia penal en México.

"Un abogado penalista y profesional dedicado a esta materia, así como al estudio de la Política Criminal y el Amparo, y quien sin duda hará un gran trabajo al frente de este centro de enseñanza, investigación y divulgación. Bienvenido", escribió la fiscal junto a una fotografía con el abogado.

Godoy designa a Jorge Nader Kuri director del INACIPE dentro de la FGR (15/01/2026). Foto: (@AcadMexCienPen)
Desde el pasado 16 de enero, el también egresado del INACIPE, comentó que fue designado titular del INACIPE por invitación de la fiscal Godoy Ramos por un periodo indefinido y hasta que sea removido del cargo.

En entrevista con reciente a su designación, el académico expresó su emoción por el cargo dentro de la FGR y detalló que su encomienda es hacer del INACIPE "una institución de la que se sienta orgullosa México".

El exaspirante a la FGR también compartió su emoción y dijo que se siente honrado porque como académico por más de 20 años en Instituto, conoce muy bien el organismo y los retos actuales que enfrenta como generador y difusor de las ciencias penales en el país.

