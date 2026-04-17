La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que sostuvo este viernes una reunión con transportistas que exigen el cumplimiento de sus demandas.

Durante el encuentro, encabezado por el subsecretario César Yáñez, el gobierno agradeció "la disposición al diálogo, la apertura y la transparencia mostradas por las agrupaciones participantes, en particular en los temas relacionados con el sector del hombre-camión".

El gobierno de México reiteró su voluntad de mantener la coordinación institucional y las mesas de trabajo necesarias para avanzar en la atención de sus planteamientos.

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A esta reunión asistieron representantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (Indeco).

Después de no darse una mesa de diálogo de campesinos y transportistas con autoridades del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación señaló recientemente a los integrantes de los gremios de cerrar con cadenas y candados los accesos a la dependencia en la Ciudad de México.

Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, refrendó “su amplia disposición al diálogo, a la escucha y a la atención puntual” de las demandas de los sectores agrícola y transportista del país.

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Señaló que convocó a una mesa de diálogo para el viernes 10 de abril con el Frente Nacional para Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes, acusó, “bloquearon el diálogo y cerraron con cadenas y candados las puertas del edificio de la Secretaría”.

Agregó que transportistas y campesinos impidieron la entrada y salida de las personas servidoras públicas y de las personas usuarias de los servicios de la dependencia encargada de la política interna del país.

“El Gobierno de México seguirá tendiendo puentes, siempre con pleno respeto a los derechos de todos los sectores involucrados”, recalcó.

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