El pleno de la Comisión permanente dio recepción oficial del oficio por el que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en el Reino Unido.

El documento fue remitido a la Comisión primera de asuntos políticos e internacionales, que preside la senadora Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), quien confirmó que como parte del procedimiento, el exfiscal General de la República comparecerá la mañana de este jueves.

“Haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión, mañana estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

La legisladora explicó que como parte del protocolo, Alejandro Gertz Manero será el primero en hacer uso de la voz, y después los grupos parlamentarios emitirán sus preguntas, que serán respondidas por el exfiscal.

“Posteriormente será la discusión en torno a esta ratificación, y ya una vez que concluyamos, si es de aprobarse, que estamos seguros que así será, ya le pasaremos el dictamen a la mesa directa para que este sea procesado en la siguiente sesión”, indicó.

Camino Farjat aclaró que con ello queda descartada la posibilidad de un presunto fast track, e hizo votos porque la comparecencia se dé en el marco del respeto.

“Nosotros fuimos muy claros al decir que haríamos un proceso ordenado y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos, antes de la comisión tenemos la reunión con la junta directiva junto con las y los secretarios que me van a acompañar durante este proceso, y entonces ya empezaríamos en punto de las 11:30 esa comparecencia que se dará, creo yo, en el mayor de los órdenes y el respeto para el doctor Gertz”, concluyó.

Se prevé que Alejandro Gertz Manero rinda protesta en la sesión del próximo lunes 26 de enero.

