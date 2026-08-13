La senadora con licencia Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar una investigación seria, exhaustiva, objetiva e imparcial, luego de los hechos ocurridos el 7 de agosto en la carretera federal 23 en Zacatecas, donde una camioneta en la que viajaban integrantes de su equipo fue sacada del camino y declarada pérdida total.

Consideró indispensable que se agoten todas las líneas de investigación y se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar con certeza las causas y responsabilidades del incidente, evitando especulaciones, descalificaciones anticipadas o cualquier intento de politizar un hecho que, dijo, puso en riesgo la vida de seis personas.

Acusó que el gobernador David Monreal Ávila puso en duda públicamente la versión de los hechos y señaló la posibilidad de un supuesto “autoatentado”, así como también cuestionó las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Indicó que las declaraciones de Monreal Ávila contrastan con el discurso de unidad que Morena y sus aliados han sostenido de cara a las elecciones de 2027, pues criticó que mientras las dirigencias nacionales llaman a preservar la cohesión de la coalición, “en Zacatecas, el titular del Ejecutivo estatal desacredita públicamente a una aspirante del PT sin esperar el resultado de las investigaciones”.

Enfatizó que no corresponde al gobernador determinar si se trató de un accidente, de un acto deliberado o de un “autoatentado”, pues esa conclusión deberá surgir exclusivamente de las pruebas, los peritajes y el trabajo de las autoridades.

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