Señor Director:El 15 de junio de 2024 se publicó en la sección editorial de EL UNIVERSAL una colaboración firmada por Salvador García Soto, intitulada: “Acusan empresarios corrupción en el SAT”, en la que se difunde información falsa y carente de investigación periodística.

Por tal motivo, me permito aclarar lo siguiente:

• Es absolutamente falso que exista una red de corrupción en el SAT que exija depósitos o pagos en efectivo, y hago énfasis en que la institución cuenta con diversos candados para garantizar un manejo transparente y evitar malas prácticas.

• Niego categóricamente las acusaciones en mi contra, ya que la columna carece de rigor periodístico, haciendo aseveraciones falsas sobre un supuesto manejo de cuentas.

• Es falso que mi equipo de trabajo o yo hayamos solicitado o recibido algún tipo de dádiva por parte de empresa alguna.

• Es evidente que esta columna no realizó un trabajo periodístico serio, toda vez que cae en errores básicos, como cambiarle el cargo al jefe del SAT, al citarlo en un oficio como “director general del SAT”, y cambiarle el apellido. Además, no cita el nombre correcto de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) y señala facultades legales de ésta como supuestos actos de corrupción.

• Aunado a lo anterior, nunca he sido sancionado por la administración pública federal o he sido condenado por delito alguno, por lo que no existe duda de mi integridad y profesionalismo.

• Tales afirmaciones falsas causan daño y agravios a mi honor, vida privada e imagen.

Atentamente

Erick Jiménez Reyes Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior

