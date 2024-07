La organización Frente Cívico Nacional convocó a la ciudadanía a participar en la discusión de la conformación de una nueva fuerza política con vistas a convertirse en un partido político tras “la ineficiencia” de la oposición en la pasada contienda electoral.

Según lo expuso Macario Schettino, economista y escritor quien forma parte de la organización, el movimiento busca tener un diálogo con la ciudadanía acerca de la ideología interna del movimiento, así como sus reglas y principios.

“El Frente Cívico está convocando a la ciudadanía a participar en una discusión sobre cómo debería ser esta fuerza política: ¿Debe ser un partido, un movimiento, un frente o una organización? Además, ¿bajo qué ideología debería funcionar? ¿o sería preferible no tener una ideología muy estricta, sino concentrarse en causas específicas? Eso es lo que queremos convocar a la ciudadanía a discutir”, dijo Macario Schettino en conferencia de prensa.

La organización, por ahora, se encuentra conformada por 26 ciudadanos, catedráticos, comunicadores y analistas políticos, entre los cuales se encuentran Alberto Razo, Amado Avendaño, Leonardo Valdés, Macario Schettino, Jorge Javier Romero, Denisse Meade, Coordinadora Nacional de México Unido, y Cecilia Soto, quien es presidenta del Consejo del Frente Cívico Nacional, entre otros.

Los participantes buscarán brindar una alternativa a la oposición que, según lo exponen, hizo un mal papel durante el pasado periodo electoral.

“No alcanzaron a cumplir el papel que se esperaba de ellos durante la elección. Su participación en la coalición opositora fue insuficiente. No hubo la presencia en urnas el día de la elección, no hubo la defensa que esperábamos. En consecuencia, estos partidos no solamente quedan a deber a los ciudadanos, le quedaron a deber a sus propios militantes. Eso es lo que está llevando a los conflictos que ahora viven, y cada uno de ellos lo resolverá de acuerdo a sus propias reglas”, expresó Macario Schettino.

Los esfuerzos por reunir y conformar el diálogo están encaminados a la conformación de un partido político que será necesario para contender de manera formal en elecciones. Por lo tanto, buscarán que dicha conformación pueda ser registrada en enero del siguiente año.

Sin embargo, aunque buscarán brindar una alternativa a la oposición, aseguran que no cerrarán las puertas a exmiembros de otros partidos políticos, como el PRI, PAN o PRD, sin embargo, el movimiento priorizará a los ciudadanos.

“No estamos interesados, en un principio, en cosechar militantes cuyos partidos políticos u opciones están desapareciendo, sino más bien, la ciudadanía (...) Pero hay que trabajar en las reglas internas para limitar los riesgos para personas que busquen el control de la organización”.

Frente Cívico marca su línea de la Marea Rosa; Xóchitl no está invitada

El Frente Cívico Nacional diferenció además que la convocatoria no es parte del movimiento conocido como Marea Rosa, y que no han establecido contacto directo con Xóchitl Gálvez para que forme parte del próximo partido político.

En la asamblea, el frente aprovechó también para recordar la convocatoria de manifestación frente al Instituto Nacional Electoral el 11 de agosto contra la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. Además, informaron de tres foros en los que se discutirá el tema durante tres semanas antes de dicha protesta.

