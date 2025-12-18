Señor Director:Respecto a la columna “Brújula” ¿Aquí no puede pasar?, publicada por Ana Paula Ordorica en el periódico EL UNIVERSAL este miércoles 17 de diciembre, en la que se hace referencia a supuestas declaraciones del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se realizan las siguientes precisiones:

Es falso que el director general del IMSS, Zoé Robledo, haya afirmado que la solución al desabasto de medicamentos es “no enfermarse”.

El mensaje difundido no refleja la visión ni la misión del Seguro Social. El IMSS no plantea una disyuntiva entre prevención y atención; ambas son parte fundamental de la política institucional y deben fortalecerse de manera simultánea.

El material que circula corresponde a un fragmento editado y sacado de contexto de una declaración realizada al término de la inauguración de un nuevo hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, unidad que dará cobertura a más de un millón de derechohabientes.

Durante la entrevista concedida a diversos medios de comunicación, el director general del IMSS abordó el tema del abasto de medicamentos y la política de salud del Instituto, y precisó que nadie elige enfermarse ni accidentarse, y que toda persona que enfrenta una enfermedad tiene derecho a recibir atención médica oportuna, tratamientos adecuados, medicamentos y un trato digno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social impulsa de manera permanente estrategias de prevención de enfermedades mediante acciones como esquemas de vacunación, promoción de hábitos de vida saludables y el fortalecimiento del primer nivel de atención, con el objetivo de consolidar una política integral de salud pública.

Para el IMSS es fundamental evitar la manipulación de información en un tema tan sensible como la salud. El compromiso institucional es garantizar que las y los derechohabientes reciban atención médica, medicamentos, infraestructura adecuada y servicios de calidad, en cumplimiento del derecho constitucional a la salud.

Coordinación de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social