Porfirio Muñoz Ledo advirtió que la desgracia que cobró la vida de 40 migrantes calcinados en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un “crimen de Estado” y que el único responsable es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista telefónica, el expresidente de la Cámara de Diputados alertó que esta desgracia es fruto de una política deliberada y sistemática del gobierno en contra de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos para servir a los intereses del gobierno de Estados Unidos.

“Es importante saber que no fue casual sino fue el resultado de una serie de políticas irrepetibles, este no es el primer caso, los hay en la frontera norte y en la frontera sur. Aquí se les quiere atrapar y allá se les quiere rechazar. México, por la debilidad de sus gobernantes se ha convertido en un sirviente de los peores intereses norteamericanos y cómplice de la intervención de la mafia en los procesos migratorios”.

Criticó que los ciudadanos latinoamericanos y caribeños, en pleno uso de sus derechos humanos, estaban en un sitio de concentración del Instituto Nacional de Migración, porque no hay albergues.

“Resulta entonces que la presión del norte y la cobardía de México determinan que los migrantes sean considerados como bultos, como objetos que pueden ser llevados de un lado a otro. Lo que hicieron los hermanos latinoamericana es reaccionar con dignidad humana, porque ¿cómo puede ser que dos estados civilizados que se coludan para deteriorar el futuro de los seres humanos?”.

Muñoz Ledo, decano en la política nacional y las relaciones internacionales, aseguró que la Fiscalía General de la República debe investigar, pero además México no puede estar exento del escrutinio de los tribunales y organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.

Acusó que con esta actitud hacia los migrantes, el gobierno de López Obrador está revelando su hipocresía y su servilismo hacia las políticas del vecino país del norte.

Muñoz Ledo aseguró que el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez es un “empleado responsable” que le han encargado organizar no una policía migratoria sino una policía de exterminio como en la “Alemania nazi”.

“Lo digo con toda conciencia, he hablado de este asunto desde la campaña con el presidente López Obrador, sabe de qué se trata, no tiene ningún motivo para llamarse al engaño, sabe que su más grande concesión hacia los Estados Unidos, es sacrificar la carne de América Latina. Este es un gobierno no defensor de los derechos humanos, sino que contribuye a convertir a ser humano en carne de presidio.

El también excandidato a la Presidencia de la República afirmó que con esta desgracia comenzó la derrota del régimen actual y no se repondrán de su fracaso.

“En el asunto del plan B, los derrotó la sociedad, los derrotó la Suprema Corte, no se salvarán del juicio internacional, del repudio público, hasta que no se declaren en derrota, Este es un nuevo llamado a la insurgencia cívica del pueblo de México”, afirmó.

