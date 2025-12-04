El cielo nocturno de diciembre nos regaló ayer la última y más esperada luna llena del año: la Superluna Fría. Este evento marca el cierre de un ciclo impresionante de tres superlunas consecutivas que iluminaron los cielos durante 2025.

Imagen de la superluna fría con la escultura de El Vigilante, sobre la autopista México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, Edomex, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

La Superluna de diciembre es particularmente especial por varios motivos. En el hemisferio norte, esta será la luna llena más alta hasta el año 2042, lo que significa que alcanzará su punto más alto en el cielo.

Imagen de la última luna llena del año desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Luma López/EL UNIVERSAL

La Superluna Fría recibe su nombre de la tradición de la tribu Mohawk, una de las culturas nativas de América del Norte. Este nombre hace referencia a la llegada del invierno y la disminución de las temperaturas en el hemisferio norte.

Con información de Ana Karen Velazquez

