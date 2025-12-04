Más Información
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura
El cielo nocturno de diciembre nos regaló ayer la última y más esperada luna llena del año: la Superluna Fría. Este evento marca el cierre de un ciclo impresionante de tres superlunas consecutivas que iluminaron los cielos durante 2025.
Lee también Gemínidas 2025: fecha exacta para observar el pico de la lluvia de meteoros más intensa del año
La Superluna de diciembre es particularmente especial por varios motivos. En el hemisferio norte, esta será la luna llena más alta hasta el año 2042, lo que significa que alcanzará su punto más alto en el cielo.
Lee también Superluna Fría 2025: ¿por qué la hace tan especial y cuál es su significado?
La Superluna Fría recibe su nombre de la tradición de la tribu Mohawk, una de las culturas nativas de América del Norte. Este nombre hace referencia a la llegada del invierno y la disminución de las temperaturas en el hemisferio norte.
Lee también La nueva cara de la Luna
Con información de Ana Karen Velazquez
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]