Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

La presidenta Pardo brinda su conferencia matutina del 8 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Se lleva 60% del programa de infraestructura carretera con una inversión de 17 mdp: SICT

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a la fecha llevan 60% de avance en el Programa de Infraestructura Carretera 2025, con una inversión de 17 mil millones de pesos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Próximo martes se dará a conocer cuáles farmacéuticas serán sancionadas por incumplir con entrega de medicamentos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo martes, el Gabinete de Salud dará a conocer cuáles y cuántas empresas farmacéuticas serán sancionadas por haber incumplido con las entregas de medicamentos. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
"Más que atentado fueron pedradas": Sheinbaum sobre ataque contra el presidente Daniel Noboa

"Tiene que aclararse. Más que atentado fueron pedradas", señaló la presidenta Sheinbaum Pardo sobre las protestas de campesinos en Ecuador, donde lanzaron piedras a la caravana de su homólogo Daniel Noboa. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
