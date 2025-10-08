La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 8 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Se lleva 60% del programa de infraestructura carretera con una inversión de 17 mdp: SICT

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a la fecha llevan 60% de avance en el Programa de Infraestructura Carretera 2025, con una inversión de 17 mil millones de pesos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Próximo martes se dará a conocer cuáles farmacéuticas serán sancionadas por incumplir con entrega de medicamentos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo martes, el Gabinete de Salud dará a conocer cuáles y cuántas empresas farmacéuticas serán sancionadas por haber incumplido con las entregas de medicamentos. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

"Más que atentado fueron pedradas": Sheinbaum sobre ataque contra el presidente Daniel Noboa

"Tiene que aclararse. Más que atentado fueron pedradas", señaló la presidenta Sheinbaum Pardo sobre las protestas de campesinos en Ecuador, donde lanzaron piedras a la caravana de su homólogo Daniel Noboa. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

maot