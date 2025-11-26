La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 26 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum anuncia construcción de súpercomputadora "Coatlicue", la más poderosa de AL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de la súpercomputadora "Coatlicue", la cual será la más poderosa de América Latina y que tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos. Foto: cortesía Presidencia

México y Honduras avanzan hacia segunda fase de programas sociales contra la migración

Luego que se revelara que Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, fue imputado por la FGR por su presunta responsabilidad en huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía debe de salir a informar, pero indicó que estas acusaciones son independientes del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Foto: cortesía Presidencia

Cuestiona Sheinbaum denuncia que presentará Triana en Washington por violencia en marcha

"¿Qué mexicano va a denunciar a otro país?", cuestionó la presidenta Sheinbaum Pardo sobre la denuncia que presentará en Washington, Estados Unidos, el vocero nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, sobre lo que ocurre en México. Foto: cortesía Presidencia

Súpercomputadora Coatlicue ayudará a combatir la evasión fiscal, dice Sheinbaum

Al presentar el proyecto para construir Coatlicue, la que será la súpercomputadora pública más grande de América Latina, Sheinbaum Pardo aseguró que una de sus principales funciones podría combatir la evasión fiscal y modernizar las aduanas del país. Foto: cortesía Presidencia

Sheinbaum advierte a transportistas y productores: “No se puede prometer lo que no se puede entregar”

Luego de que transportistas y productores del campo informaron que fracasó otra mesa de negociación con el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración continuará el diálogo, pero advirtió que las autoridades solo pueden comprometerse a lo que verdaderamente puedan cumplir. Foto: cortesía Presidencia

Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo es independiente a las acusaciones en contra de dueño del concurso, asegura Sheinbaum

