La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 26 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum presenta dos centrales termosolares para BCS; gobierno va por impulsar energías renovables

Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó las centrales termosolares en México, que entrarán dos en operación en Baja California Sur. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Llama la atención cómo director de la DEA puso a García Luna al mismo nivel de “El Chapo” y “El Mayo”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que le llamó la atención cómo el director de la DEA, Terry Cole, puso al mismo nivel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada a Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por delincuencia organizada. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

La gran mayoría de los empresarios están pagando impuestos: Sheinbaum; revisarían tratados con otros países ante evasión

La Mandataria federal aseguró que la gran mayoría de los empresarios en México pagan sus impuestos, aunque reconoció que aún hay grupos de factureros para evadirlos. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Actualmente hay más democracia en el país, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente hay más democracia que cuando Lorenzo Córdova o Luis Carlos Ugalde estuvieron frente al Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum responde a asesor de Seguridad de Trump sobre inseguridad en CDMX; pide que le hagan llegar datos

La presidenta Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del asesor de Seguridad del mandatario estadounidense, Donald Trump, Stephen Miller, quien aseguró que la Ciudad de México está gobernada por los cárteles. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Ante buques de EU que se encuentran cerca de Venezuela, Sheinbaum dice: "Nosotros estamos en contra de las intervenciones"

Luego que Estados Unidos envió una fuerza naval adicional al sur del mar Caribe, especialmente en territorio de Venezuela, para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga en América Latina, Sheinbaum Pardo reiteró su posicionamiento de no intervención. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum presume en la mañanera sus spots rumbo a primer informe de gobierno; “Estense pendientes de los de hoy”, dice

Tras comenzarlos a difundir en las últimas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió en Palacio Nacional sus spots, rumbo a su primer informe de gobierno. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

