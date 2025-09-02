La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 2 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Salud reporta más de 4 mil casos de sarampión y 17 muertes; 95% en Chihuahua

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), confirmó 4 mil 353 casos de sarampión en el país y 17 fallecimientos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Salud insiste en eliminar consumo de refrescos en niños y adolescentes; “No cambies vida por bebida”, alerta

“Tenemos que disminuir las bebidas azucaradas para poder alcanzar un mejor sistema de salud”, declaró David Kershenobich, titular de Salud. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, informó que del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública 2025 y en la que se busca llegar a 20 millones de personas para promover acciones de prevención y atención temprana de enfermedades. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Con Rutas de la Salud se han entregado 28 millones de medicamentos: Svarch

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, del 19 al 30 de agosto, por medio de las Rutas de la Salud se entregaron 28 millones de medicamentos en centros de salud y hospitales del país. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

ISSSTE terminará 16 obras en materia de salud, informó Batres

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que este año se concluirán 16 obras en materia de salud. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

El reto del nuevo Poder Judicial es demostrar que hay impartición de justicia en el país: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que el reto del nuevo Poder Judicial es demostrar que hay impartición de justicia en México, luego de que este 1 de septiembre rindieron protesta los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

