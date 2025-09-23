Más Información
El consumo de fentanilo en la frontera norte del país creció en los últimos dos años entre 15% y 20%, según estimaciones de un centro de rehabilitación para adictos en Sonora.
Jessica vive en la frontera y es adicta. Empezó con cocaína, después con cristal, heroína y ahora fentanilo. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
El consumo de fentanilo en la frontera norte del país creció en los últimos dos años entre 15% y 20%, según estimaciones de un centro de rehabilitación para adictos en Sonora. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Mexicali es la ciudad de Baja California con el mayor consumo de fentanilo, desplazando a Tijuana, advierten. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Su uso mezclado con otras drogas sintéticas ha escalado, pero todavía falta para llegar a la situación que se vive en Estados Unidos, consideró un integrante de la asociación civil de San Luis Río Colorado. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
El fentanilo que se queda en la localidad de San Luis Río Colorado y que no pasa a Estados Unidos es consumido por adictos. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Adictos consumen fentanilo en las ciudades fronterizas de Baja California mezclado con heroína y metanfetamina. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
