Más Información

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

El consumo de en la frontera norte del país creció en los últimos dos años entre 15% y 20%, según estimaciones de un centro de rehabilitación para adictos en Sonora.

Jessica vive en la frontera y es adicta. Empezó con cocaína, después con cristal, heroína y ahora fentanilo. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Jessica vive en la frontera y es adicta. Empezó con cocaína, después con cristal, heroína y ahora fentanilo. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Lee también

El consumo de fentanilo en la frontera norte del país creció en los últimos dos años entre 15% y 20%, según estimaciones de un centro de rehabilitación para adictos en Sonora. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
El consumo de fentanilo en la frontera norte del país creció en los últimos dos años entre 15% y 20%, según estimaciones de un centro de rehabilitación para adictos en Sonora. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Mexicali es la ciudad de Baja California con el mayor consumo de fentanilo, desplazando a Tijuana, advierten. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Mexicali es la ciudad de Baja California con el mayor consumo de fentanilo, desplazando a Tijuana, advierten. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Lee también

Su uso mezclado con otras drogas sintéticas ha escalado, pero todavía falta para llegar a la situación que se vive en Estados Unidos, consideró un integrante de la asociación civil de San Luis Río Colorado. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Su uso mezclado con otras drogas sintéticas ha escalado, pero todavía falta para llegar a la situación que se vive en Estados Unidos, consideró un integrante de la asociación civil de San Luis Río Colorado. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

El fentanilo que se queda en la localidad de San Luis Río Colorado y que no pasa a Estados Unidos es consumido por adictos. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
El fentanilo que se queda en la localidad de San Luis Río Colorado y que no pasa a Estados Unidos es consumido por adictos. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Lee también

Adictos consumen fentanilo en las ciudades fronterizas de Baja California mezclado con heroína y metanfetamina. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Adictos consumen fentanilo en las ciudades fronterizas de Baja California mezclado con heroína y metanfetamina. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses