Para "los amigos" y "aliados" de México, el ciudadano estadounidense Stan Herd realizó un impresionante homenaje a la mujer indígena mexicana, sobre cultivos en Lawrence, Kansas.
En el marco del Año de la Mujer Indígena en nuestro país, el artista de Estados Unidos y su equipo realizaron una obra monumental de un acre, de 4 mil 47 metros cuadrados, inspirada en la imagen que acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus mañaneras.
La obra titulada “Young Woman of Mexico” fue creada como parte de la iniciativa de la rosa blanca, para hacer conciencia sobre los derechos de las minorías indígenas alrededor del mundo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que estos murales aéreos en cultivo, conocidos como crop art, utilizan técnicas de agricultura orgánica y materiales naturales.
"Se requirieron nueve meses para el diseño y planeación, y 40 días para la ejecución del proyecto", se detalló.
En la obra de Stan Herd se puede observar una dedicatoria: "Para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros aliados. Viva México".
La obra fue inaugurada el pasado 17 de septiembre, en el marco de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México, por la cónsul mexicana en Kansas City, Soileh Padilla Mayer.
