Más Información

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Para "los amigos" y "aliados" de México, el ciudadano estadounidense realizó un impresionante homenaje a la mujer indígena mexicana, sobre cultivos en Lawrence, Kansas.

En el marco del Año de la Mujer Indígena en nuestro país, el artista de Estados Unidos y su equipo realizaron una obra monumental de un acre, de 4 mil 47 metros cuadrados, inspirada en la imagen que acompaña a la presidenta en sus mañaneras.

La obra titulada “Young Woman of Mexico” fue creada como parte de la iniciativa de la rosa blanca, para hacer conciencia sobre los derechos de las minorías indígenas alrededor del mundo.

Artista de EU realiza homenaje a la mujer indígena mexicana sobre cultivos (26/09/2025). Foto: Especial
Artista de EU realiza homenaje a la mujer indígena mexicana sobre cultivos (26/09/2025). Foto: Especial

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que estos , conocidos como crop art, utilizan técnicas de agricultura orgánica y materiales naturales.

Lee también

"Se requirieron nueve meses para el diseño y planeación, y 40 días para la ejecución del proyecto", se detalló.

En la obra de Stan Herd se puede observar una dedicatoria: "Para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros aliados. Viva México".

Homenaje a la mujer indígena mexicana sobre cultivos en Lawrence, Kansas, EU (26/09/2025). Foto: Especial
Homenaje a la mujer indígena mexicana sobre cultivos en Lawrence, Kansas, EU (26/09/2025). Foto: Especial

La obra fue inaugurada el pasado 17 de septiembre, en el marco de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México, por la cónsul mexicana en Kansas City, Soileh Padilla Mayer.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses