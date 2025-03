Familias de desaparecidos enfrentan indiferencia e ineficacia institucional: Coparmex; llaman al gobierno a asumir su responsabilidad

Las familias de las víctimas de los desaparecidos continúan enfrentando la indiferencia y la ineficacia institucional, mientras la impunidad permite que estos ilícitos sigan ocurriendo. No podemos permitir que la desaparición forzada se convierta en una tragedia normalizada, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Los recientes hallazgos de desaparecidos en diversas regiones del país son una evidencia dolorosa de la falta de resultados en el combate a estos crímenes. Nos solidarizamos con los colectivos de búsqueda y con cada madre, padre y familiar que lucha por conocer la verdad y obtener justicia. Su esfuerzo y valentía han suplido, en muchas ocasiones, la omisión de las autoridades. Es inaceptable que sea la ciudadanía quien descubra evidencias que deberían haber sido identificadas por las instancias de investigación”, dijo en un comunicado.

Expresó que es imperativo que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad. Requerimos estrategias coordinadas, investigaciones exhaustivas y acciones concretas para erradicar la desaparición forzada en México.

Agregó que no bastan los discursos ni las promesas, ya que se necesitan resultados tangibles, y añadió que la creación de mecanismos de búsqueda más eficaces, el fortalecimiento de las Fiscalías y la autonomía real de las comisiones encargadas del tema son medidas urgentes e inaplazables.

Mencionó que la violencia y la impunidad no solo atentan contra la dignidad de las personas; también afectan la estabilidad social y el desarrollo económico. Un país donde miles de familias viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos no puede aspirar a un futuro de prosperidad y bienestar.

La organización patronal demandó a los poderes de la Unión y a las autoridades que asuman su responsabilidad: que destinen mayores recursos a las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia, que se fortalezcan las políticas públicas que atienden la desaparición forzada y que se legisle en todo México para que la seguridad y la paz sean una realidad en el país.

“No es aceptable que la falta de presupuesto siga siendo una excusa para la inacción. Invertir en la resolución de este problema no es una opción, es una obligación. La sociedad demanda resultados, y estaremos atentos a la eficacia de las medidas anunciadas para garantizar que no queden en simples declaraciones”, indicó.

