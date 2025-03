Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon este miércoles sobre Paseo de la Reforma desde Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal avances en la investigación del caso en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

A un mes de que se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, lamentaron que no se ha cumplido con la promesa de crear una comisión especial en este gobierno, con expertos y científicos, con el objetivo de avanzar en las investigaciones.

Lee también Cae estadounidense traficante de personas y de dinero en Tamaulipas; Antonio Alfaro Jr. fue deportado a EU

Marcha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 10 años. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

"Todavía no nos dan la comisión; todavía no se arma. haber si mañana nos lo pueden decir, porque no tenemos conocimiento de la comisión”, se quejó Mario González, vocero de los padres de los estudiantes.

Tras marchar, las madres y padres de los estudiantes realizan un mitin frente al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la capital del país.

Lee también Pese apoyo del PRI, Sección Instructora va por dictamen sobre desafuero de "Alito" Moreno; "está vivo el caso", explica

Marcha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 10 años. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Marcha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 10 años. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc